Під Києвом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19
Прикордонники презентували на Київщині мобільний польовий госпіталь для лікування хворих на коронавірус.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Госпіталь розрахований на 60 ліжкомісць та автономно спроможний надавати кваліфіковану допомогу з лікування та діагностики чи евакуації на вищі рівні медичної допомоги".
Деталі: Мобільний польовий шпиталь комплектується необхідною кількістю профільних лікарів, а також медсестер, фельдшерів. Він також може підсилюватися іншими фахівцями та надавати кваліфіковану меддопомогу з елементами спеціалізованої.
Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами, має автономний діагностичний комплекс (рентгенологічне, УЗД-обстеження) і пересувну лабораторію.
Шпиталь обладнаний генераторами, які забезпечують його енергією, та польовою кухнею.
Передісторія:
- 30 жовтня у Каховці Херсонської області запрацював мобільний госпіталь ДСНС для хворих на Covid-19.