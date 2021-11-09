Під Києвом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19

Прикордонники презентували на Київщині мобільний польовий госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Госпіталь розрахований на 60 ліжкомісць та автономно спроможний надавати кваліфіковану допомогу з лікування та діагностики чи евакуації на вищі рівні медичної допомоги".

Фото ДПСУ

Деталі: Мобільний польовий шпиталь комплектується необхідною кількістю профільних лікарів, а також медсестер, фельдшерів. Він також може підсилюватися іншими фахівцями та надавати кваліфіковану меддопомогу з елементами спеціалізованої.

Фото ДПСУ

Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами, має автономний діагностичний комплекс (рентгенологічне, УЗД-обстеження) і пересувну лабораторію.

Фото ДПСУ

Шпиталь обладнаний генераторами, які забезпечують його енергією, та польовою кухнею.

Фото ДПСУ

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