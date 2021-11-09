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Під Києвом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:27
Фото ДПСУ

Прикордонники презентували на Київщині мобільний польовий госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Госпіталь розрахований на 60 ліжкомісць та автономно спроможний надавати кваліфіковану допомогу з лікування та діагностики чи евакуації на вищі рівні медичної допомоги". 

 
Фото ДПСУ

Деталі: Мобільний польовий шпиталь комплектується необхідною кількістю профільних лікарів, а також медсестер, фельдшерів. Він також може підсилюватися іншими фахівцями та надавати кваліфіковану меддопомогу з елементами спеціалізованої. 

 
Фото ДПСУ

Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами, має автономний діагностичний комплекс (рентгенологічне, УЗД-обстеження) і пересувну лабораторію. 

 
Фото ДПСУ

Шпиталь обладнаний генераторами, які забезпечують його енергією, та польовою кухнею. 

 
Фото ДПСУ

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Прикордонна службакоронавірус


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