На Херсонщині запрацював мобільний ковід-госпіталь із 35 наметів
У суботу, 30 жовтня, у Каховці Херсонської області запрацював мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19.
Джерело: Херсонська ОДА
Дослівно: "Наразі до шпиталю госпіталізовано 33 людини середнього ступеня тяжкості.
Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ.
До роботи в госпіталі залучено 4 медичні бригади.
За одну зміну там працюють 5 лікарів. Це 3 реаніматологи, хірург та дерматолог".
Деталі: як повідомляють в ОДА, шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.
Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.
Що передувало: Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.
Передісторія:
- 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.
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