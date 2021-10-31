На Херсонщині запрацював мобільний ковід-госпіталь із 35 наметів

У суботу, 30 жовтня, у Каховці Херсонської області запрацював мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Наразі до шпиталю госпіталізовано 33 людини середнього ступеня тяжкості.

Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ.

До роботи в госпіталі залучено 4 медичні бригади.

За одну зміну там працюють 5 лікарів. Це 3 реаніматологи, хірург та дерматолог".

Деталі: як повідомляють в ОДА, шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.

Що передувало: Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.

Передісторія:

12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

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