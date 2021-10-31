Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Херсонщині запрацював мобільний ковід-госпіталь із 35 наметів

Неділя, 31 жовтня 2021, 00:43
фото: пресслужба Херсонської ОДА

У суботу, 30 жовтня, у Каховці Херсонської області запрацював мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Наразі до шпиталю госпіталізовано 33 людини середнього ступеня тяжкості.

Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ.

До роботи в госпіталі залучено 4 медичні бригади.

За одну зміну там працюють 5 лікарів. Це 3 реаніматологи, хірург та дерматолог".

Деталі: як повідомляють в ОДА, шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.

 
 

Що передувало: Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.

Передісторія: 

  • 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Херсонська областькоронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри

На виборах мера Харкова переміг секретар Терехов – виборчком

США провели консультації з союзниками щодо накопичення військ РФ на кордоні з Україною

фото"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради

Зеленський у Глазго розповів про дві екобомби в Україні

Пік коронавірусу протримається ще до двох тижнів – МОЗ

Усі новини...
Херсонська область
Новий глава Херсонщини заявив, що знявся з виборів, але закон це забороняє
Ціна посади голови Херсонської ОДА – один пресреліз про перемогу "Слуг"
Зеленський призначив нового голову Херсонщини в обмін на відмову від виборів
Останні новини
00:42
Індія обіцяє скоротити викиди вуглецю до нуля до 2070 року
23:50
У літаку "Стамбул-Гамбург" помер чоловік з ковід, смерть помітили лише після приземлення
23:28
Добкін заявив про фальсифікації на виборах мера Харкова і йде до суду
22:54
Комітет Ради підтримав жорсткіше покарання за підробку документів про щеплення
22:35
Новини економіки: кадрові ротації в уряді, електроенергія для бізнесу
21:59
фото"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри
21:45
Apple планує додати в iPhone функцію виклику екстреної допомоги при аварії – ЗМІ
21:36
На виборах мера Харкова переміг секретар Терехов – виборчком
21:27
Новини 1 листопада: свіжі рейтинги, відставка Рєзнікова
21:08
США провели консультації з союзниками щодо накопичення військ РФ на кордоні з Україною
Усі новини...