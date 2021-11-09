Ющенко каже, що його “ввели в оману” з фільмом для Russia Today

Оточення колишнього президента України Віктора Ющенко повідомило журналістам, що автори пропагандистського фільму російського державного каналу Russia Today ввели його в оману.

Джерело: видання ВВС Україна з посиланням на джерела наближені до Ющенка

Деталі: Інтерв’ю Ющенка опинилось у фільмі RT "Україна - вічне сьогодення", бо автори стрічки "ввели в оману експрезидента і його помічників".

За словами джерел, знімальна група не повідомила про те, хто насправді причетний до створення фільму і де він буде демонструватися. А також сказали неправду про учасників фільму.

У фільмі слова Ющенка вмонтовані в контекст тез про залежність української політичної системи від допомоги Заходу, передусім, Сполучених Штатів. Сам президент розповідає про те, якою Україна була після розпаду СРСР та з якими труднощами зустрілась в економіці та внутрішній політиці.

Нагадаємо: Російський державний канал Russia Today показав 7 листопада фільм "Україна - вічне сьогодення", опублікований ще 24 серпня. Головним наративом фільму були аргументи, що Україна є неспроможним державним утворенням (failed state).

У ньому також взяли участь проросійський блогер-утікач Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін, політик з проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя".