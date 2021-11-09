Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З адвокатів у справі Труханова стягнули 80 тисяч штрафу за зриви засідань

Вівторок, 9 листопада 2021, 17:29
З адвокатів у справі Труханова стягнули 80 тисяч штрафу за зриви засідань

Судді Вищого антикорупційного суду наклали грошове стягнення на адвокатів Михайла Коротюка та Сергія Лисенка, які представляють інтереси ТОВ "Девелопмент Еліт" зі справи заводу "Краян" за обвинуваченням мера Одеси Геннадія Труханова та ще шести осіб.

Джерело: ВАКС, ЦПК

Деталі: Колегія суддів визнала неповажними причини неодноразового неприбуття на засідання двох захисників. Такої цих адвокатів можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Суд також задовольнив клопотання прокурора та оштрафував адвокатів – одного на 33 306 грн, іншого на 47 580 грн.

Також судді частково задовольнили клопотання прокурора та не будуть надалі проводити засідання у режимі відеоконференцзв'язку з Приморським судом Одеси.

Тепер фігуранти, як і сам Труханов, змушені будуть приїжджати на засідання до Києва.

У ЦПК називають імена суддів – Олег Ткаченко, Віталій Дубас і Олег Коліуш.

Раніше суд вже накладав на Коротюка штраф у 13 тисяч за пропуски засідань.

Що передувало:

  • 6 жовтня НАБУ повідомило, що Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради вручено підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
  • Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.
  • Серед підозрюваних - бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судТрухановсудштрафи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: