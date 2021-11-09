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З адвокатів у справі Труханова стягнули 80 тисяч штрафу за зриви засідань

Вівторок, 9 листопада 2021, 18:29

Судді Вищого антикорупційного суду наклали грошове стягнення на адвокатів Михайла Коротюка та Сергія Лисенка, які представляють інтереси ТОВ "Девелопмент Еліт" зі справи заводу "Краян" за обвинуваченням мера Одеси Геннадія Труханова та ще шести осіб.

Джерело: ВАКС, ЦПК

Деталі: Колегія суддів визнала неповажними причини неодноразового неприбуття на засідання двох захисників. Такої цих адвокатів можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Суд також задовольнив клопотання прокурора та оштрафував адвокатів – одного на 33 306 грн, іншого на 47 580 грн.

Також судді частково задовольнили клопотання прокурора та не будуть надалі проводити засідання у режимі відеоконференцзв'язку з Приморським судом Одеси.

Тепер фігуранти, як і сам Труханов, змушені будуть приїжджати на засідання до Києва.

У ЦПК називають імена суддів – Олег Ткаченко, Віталій Дубас і Олег Коліуш.

Раніше суд вже накладав на Коротюка штраф у 13 тисяч за пропуски засідань.

Що передувало:

  • 6 жовтня НАБУ повідомило, що Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради вручено підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
  • Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.
  • Серед підозрюваних - бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судТрухановсудштрафи


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