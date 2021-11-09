Вже у перший день поліція знаходить закладки з наркотиками завдяки боту

У перший день офіційного запуску боту проти наркотиків люди допомогли знайти поліції закладки у декількох містах.

Джерело: Патрульна поліція

Деталі: Зазначається, що протягом дня по містах надійшло 52 звернення, більшість з них – щоб перевірити роботу чат-боту.

Проте у Кропивницькому патрульні виявили закладки там, де вказали громадяни. На чат-бот надійшло звернення про підозрілий згорток, захований у трубі огорожі. Це була закладка.

Також у Житомирі очевидець повідомив, що підозрілий чоловік залишив закладки біля входу у під'їзд будинку – там знайшли два паперових згортки.

Заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пілотні версії чат-боту DrugHunters працювали у Львові й Одесі та довели свою ефективність.

За допомогою цієї програми виявили сотні місць із закладками, а також затримували осіб, які їх розповсюджують.

Передісторія: 9 листопада поліція повідомила про запуск чат-боту, який викриватиме збут наркотиків по всій країні.