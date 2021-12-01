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Тель-Авів став найдорожчим містом для життя — рейтинг

Середа, 1 грудня 2021, 06:40
GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

Тель-Авів став найдорожчим містом для життя у світі.

Джерело: рейтинг Economist Intelligence Unit, The Guardian

Деталі: Тель-Авів піднявся з п'ятого місця у 2020 році і уперше очолив рейтинг.

Підйом Тель-Авіва в таблиці частково був спричинений зміцненням національної валюти - шекелю - щодо долара, а також зростанням цін на транспорт і продукти.

Загалом, на вершині рейтингу, як і раніше, домінують європейські та розвинені азіатські міста, тоді як північноамериканські та китайські міста залишаються відносно помірними. Найдешевші міста в основному знаходяться на Близькому Сході та в Африці або в найбідніших частинах Азії.

Париж розділив друге місце в рейтингу разом з Сингапуром, Цюрих та Гонконг увійшли до решти п'ятірки лідерів. Нью-Йорк був на 6 місці, Женева - на 7, а Копенгаген, Лос-Анджелес та Осака замикали десятку.

 

Дамаск (Сирія) зберіг своє місце як найдешевше місто у світі для проживання.

Найбільшим "стрибком" відзначився Тегеран, який піднявся з 79  на 29  місце через санкції США, які викликали дефіцит та зростання цін. Натомість, як зазначається, найбільше падіння відбулося у Римі – на 16 позицій до 48.

Київ знаходиться на 88 місці у світі, піднявшись на 13 позицій.

 

Нагадаємо: У 2020 році повідомлялося, що в рейтингу найбільш дорогих міст Київ за рік піднявся на 22 позиції  і став одним з найбільш швидкозростаючих у ціні міст за 2019 рік.

Теми: рейтинг


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