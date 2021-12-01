Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тель-Авів став найдорожчим містом для життя — рейтинг

Середа, 1 грудня 2021, 05:40
Тель-Авів став найдорожчим містом для життя — рейтинг
GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

Тель-Авів став найдорожчим містом для життя у світі.

Джерело: рейтинг Economist Intelligence Unit, The Guardian

Деталі: Тель-Авів піднявся з п'ятого місця у 2020 році і уперше очолив рейтинг.

Підйом Тель-Авіва в таблиці частково був спричинений зміцненням національної валюти - шекелю - щодо долара, а також зростанням цін на транспорт і продукти.

Загалом, на вершині рейтингу, як і раніше, домінують європейські та розвинені азіатські міста, тоді як північноамериканські та китайські міста залишаються відносно помірними. Найдешевші міста в основному знаходяться на Близькому Сході та в Африці або в найбідніших частинах Азії.

Париж розділив друге місце в рейтингу разом з Сингапуром, Цюрих та Гонконг увійшли до решти п'ятірки лідерів. Нью-Йорк був на 6 місці, Женева - на 7, а Копенгаген, Лос-Анджелес та Осака замикали десятку.

 

Дамаск (Сирія) зберіг своє місце як найдешевше місто у світі для проживання.

Найбільшим "стрибком" відзначився Тегеран, який піднявся з 79  на 29  місце через санкції США, які викликали дефіцит та зростання цін. Натомість, як зазначається, найбільше падіння відбулося у Римі – на 16 позицій до 48.

Київ знаходиться на 88 місці у світі, піднявшись на 13 позицій.

 

Нагадаємо: У 2020 році повідомлялося, що в рейтингу найбільш дорогих міст Київ за рік піднявся на 22 позиції  і став одним з найбільш швидкозростаючих у ціні міст за 2019 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: рейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
рейтинг
Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ
Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі
Україна різко піднялася в рейтингу свободи преси
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: