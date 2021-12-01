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Поліція Дніпра затримала молодиків, яких підозрюють у поваленні ханукії

Середа, 1 грудня 2021, 12:40
СКРИНШОТ

Поліція затримала молодиків, яких підозрюють у поваленні символу юдейського свята Ханука – світильника зі свічками в центрі Дніпра.

Джерело: поліція Дніпропетровщини, "Радіо Свобода"

Деталі: Правоохоронці встановили п'ятьох чоловіків віком від 17 до 20 років та доставили їх до відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Вирішується питання щодо визначення ролі та надання кваліфікації діям кожного учасника події.

В поліції нагадують, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо факту хуліганства.

За даними представника єврейської громади Дніпра, директора об’єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігоря Романова, затримані молодики були напідпитку і, за їхніми словами, навіть не розуміли, що то за світильник. "Суто з хуліганських мотивів – це з їхніх слів. Мова про перекваліфікацію статті на "вандалізм" поки не йде", – сказав він.

Що передувало: 29 листопада близько 5:55 на Європейській площі в центрі Дніпра група невідомих повалила на землю восьмисвічник - ханукію.

Теми: Дніпрополіція


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