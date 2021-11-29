У Дніпрі повалили Ханукію в центрі міста: відкрито справу
Понеділок, 29 листопада 2021, 12:33
Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на центральній площі міста.
Джерело: Дніпровське районне управління поліції
Деталі: 29 листопада близько 5:55 на Європейській площі у Шевченківському районі міста невідомі повалили ханукальний світильник та втекли з місця події
Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб.
Довідково: Ханука єврейське восьмиденне зимове свято. У 2021 році припадає на 28 листопада – 6 грудня.
Українська правда