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У Дніпрі повалили Ханукію в центрі міста: відкрито справу

Понеділок, 29 листопада 2021, 12:33
скриншот

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на центральній площі міста.

Джерело: Дніпровське районне управління поліції

Деталі: 29 листопада близько 5:55 на Європейській площі у Шевченківському районі міста невідомі повалили ханукальний світильник та втекли з місця події

Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб.

Довідково: Ханука єврейське восьмиденне зимове свято. У 2021 році припадає на 28 листопада – 6 грудня.

Українська правда
Теми: Дніпрополіція


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