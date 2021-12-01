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Єрмак анонсував телефонну розмову Байдена і Зеленського: до і після Путіна

Середа, 1 грудня 2021, 13:22
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Єрмака: "З американцями у нас сьогодні контакти на дуже високому рівні практично кожні кілька днів. Наприклад, очікується телефонна розмова Байдена з Путіним. І я знаю, що до цього буде розмова президента США з президентом України".

Деталі: На запитання, коли саме відбудеться така розмова – до чи після розмови з Путіним, Єрмак висловив думку, що "і до, і після".

Він запевнив, що "точно буде одна розмова з президентом, а може бути і дві".

За словами Єрмака, можливо, до розмови з Путіним буде розмова з держсекретарем, а потім – з президентом, але така розмова "точно буде".

Передісторія:

  • 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення ще узгоджуються, буде обговорюватися тема України.

Теми: Андрій ЄрмакБайденЗеленськийПутін


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