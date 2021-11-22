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Путін і Байден під час нового контакту обговорять Україну – Лавров

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:34
Путін і Байден під час нового контакту обговорять Україну – Лавров
Сергій Лавров. Фото mid.ru

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тема України буде обговорюватися під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Лаврова на пресконференції 22 листопада у Москві

Пряма мова Лаврова: "Під час чергового контакту між нашими президентами – його час та інші параметри зараз обговорюються – безперечно, українська тема так чи інакше виникне".

Деталі: При цьому він зазначив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України, тому що "є "нормандський формат" та мінські домовленості", і є контактна група, "де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації".

На думку Лаврова, виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, "необхідно саме у цьому форматі".

Він також додав, що в Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо Донбасу, і "можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший".

Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. 

Що було раніше: Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів. 

У Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

Теми: РосіяСШАУкраїнаДонбас
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