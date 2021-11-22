Путін і Байден під час нового контакту обговорять Україну – Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тема України буде обговорюватися під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Лаврова на пресконференції 22 листопада у Москві
Пряма мова Лаврова: "Під час чергового контакту між нашими президентами – його час та інші параметри зараз обговорюються – безперечно, українська тема так чи інакше виникне".
Деталі: При цьому він зазначив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України, тому що "є "нормандський формат" та мінські домовленості", і є контактна група, "де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації".
На думку Лаврова, виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, "необхідно саме у цьому форматі".
Він також додав, що в Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо Донбасу, і "можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший".
Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною.
Що було раніше: Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
У Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
- 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
- Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.