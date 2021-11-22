Путін і Байден під час нового контакту обговорять Україну – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тема України буде обговорюватися під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Лаврова на пресконференції 22 листопада у Москві

Пряма мова Лаврова: "Під час чергового контакту між нашими президентами – його час та інші параметри зараз обговорюються – безперечно, українська тема так чи інакше виникне".

Деталі: При цьому він зазначив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України, тому що "є "нормандський формат" та мінські домовленості", і є контактна група, "де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації".

На думку Лаврова, виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, "необхідно саме у цьому форматі".

Він також додав, що в Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо Донбасу, і "можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший".

Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною.

Що було раніше: Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

У Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.

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