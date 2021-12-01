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У Києві за добу понад 1,5 тисячі хворих на ковід і 29 смертей

Середа, 1 грудня 2021, 14:00
Фото КМДА

За добу 30 листопада у столиці виявили 1 592 хворих на коронавірус, 29 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1592 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 29 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих знову понад сотня дітей – 53 дівчинки від 23 днів до 17 років і 58 хлопчиків від 17 днів до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (225), Дніпровському (212) та в Оболонському (204) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус та 240 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Всього з початку пандемії у Києві 300 411 підтверджених випадків коронавірусу, 7 557 хворих померли, подолали вірус 256 775 мешканців столиці, з них 1 669 – за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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