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У Києві від Covid-19 померло 4-місячне немовля

Понеділок, 29 листопада 2021, 09:56
Фото pixabay.com

За добу 28 листопада у столиці від коронавірусу померли 45 хворих, зокрема, 4-місячний хлопчик. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус і 45 летальних випадків від вірусу – 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років та 1 хлопчик віком 4 місяці".

Деталі: Серед нових хворих понад 3 десятки дітей: 21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом’янському (57) районах.

65 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 116 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 297 173 підтверджених випадків коронавірусу, 7 493 хворих померли, подолали вірус загалом 253 635 мешканці міста, з них 252 – за минулу добу.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірусдіти


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