У Києві від Covid-19 померло 4-місячне немовля
За добу 28 листопада у столиці від коронавірусу померли 45 хворих, зокрема, 4-місячний хлопчик.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус і 45 летальних випадків від вірусу – 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років та 1 хлопчик віком 4 місяці".
Деталі: Серед нових хворих понад 3 десятки дітей: 21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом’янському (57) районах.
65 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 116 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 297 173 підтверджених випадків коронавірусу, 7 493 хворих померли, подолали вірус загалом 253 635 мешканці міста, з них 252 – за минулу добу.
Передісторія:
- 3 листопада у столиці помер від Covid-19 хлопчик 8 років.
- 26 жовтня у Києві від коронавірусу померла 1-річна дитина.