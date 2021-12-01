Росія відкинула пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що про посередницьку роль Туреччини в урегулюванні конфлікту на сході України не може бути й мови.

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 1 грудня, ТАСС

Пряма мова Захарової: "Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти…

Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і, зокрема, президентові Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донецька та Луганська".

Деталі: Захарова традиційно заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі, а його учасниками є Київ і "Донецьк та Луганськ".

РФ систематично схиляє Київ до переговорів із представниками ОРДЛО, від чого українське керівництво відмовляється, оскільки це означатиме визнання окупаційної влади.

Цьому передувало: 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність Анкари стати посередником між Росією та Україною, щоб забезпечити мир на окупованих територіях України "з акцентом на становище кримських татар".