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Ердоган готовий стати посередником між Зеленським і Путіним

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:32
Реджеп Таїп Ердоган, фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником між владою України та Росії.

Джерело: Ердоган журналістам дорогою на саміт Організації економічної співпраці в Ашхабаді, Anadolu Agency

Пряма мова: "Наша позиція щодо ситуації в Україні є загальновідомою. Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар.

Ми неодноразово обговорювали це питання з дружньою Росією. Контакти продовжуються.

Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів.

Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами".

Деталі: За словами турецького лідера, для цього Анкара налагодила контакти і з українською стороною, і з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ердоган також сказав, що Анкара готова до кроків із нормалізації зв'язків з Єгиптом та Ізраїлем, як це було зроблено на прикладі ОАЕ.

Нагадаємо: 26 листопада президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що не погодився на спецоперацію з затримання "вагнерівців" влітку 2020 року, бо вона, зокрема, загрожувала стосункам із Туреччиною, тоді як Ердоган його дуже підтримує і вони відверто говорять про важливі речі.

"Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну", – сказав Зеленський.

Зеленський тоді ж розповів, що передав списки полонених не лише США, але й Туреччині – а Ердоган передав їх Путіну, але реакції ще не було. Президент заявив, що не проти, щоб про обмін із Росією говорили без участі України. 

22 вересня Ердоган на Генасамблеї ООН завив, що Туреччина не визнає анексію Криму і виступає за територіальну цілісність України. Але вже за тиждень по тому поїхав на переговори з Путіним після перерви в півтора року.

Теми: ЕрдоганТуреччинаРосіяУкраїнаКрим


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