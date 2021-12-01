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"Насміхалися над смертю російських десантників": у Білорусі затримали 11 людей

Середа, 1 грудня 2021, 15:59
РОСІЙСЬКІ ДЕСАНТНИКИ з тих навчань, ФОТО BYPOL

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі затримали 11 осіб за "образливі" коментарі в соціальних мережах про загиблих на навчаннях російських десантників.

Джерело: МВС Білорусі                       

Деталі: МВС повідомляє, що встановило понад 50 осіб, які в різних месенджерах та соціальних мережах розмістили "блюзнірські та образливі висловлювання" у зв'язку з нещодавньою загибеллю на навчаннях у Білорусі військовослужбовців РФ.

Зазначається, що "всі, хто вирішив понасміхатися з цієї трагедії, визнані підозрюваними за статтею 130 КК Республіки Білорусь – за розпалювання соціальної ворожнечі".

11 людей затримано та поміщено в ІТТ.

МВС пише, що коментатори "були передплатниками екстремістських телеграм-каналів".

Відомство їх назвало "соціально невлаштованими та особистостями, що не реалізували себе в житті: непрацюючими, хронічними алкоголіками, раніше судимими".

Нагадаємо: 12 листопада на полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців.

Теми: БілорусьРосіяцензураЛукашенко


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