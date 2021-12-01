Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Насміхалися над смертю російських десантників": у Білорусі затримали 11 людей

Середа, 1 грудня 2021, 14:59
Насміхалися над смертю російських десантників: у Білорусі затримали 11 людей
РОСІЙСЬКІ ДЕСАНТНИКИ з тих навчань, ФОТО BYPOL

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі затримали 11 осіб за "образливі" коментарі в соціальних мережах про загиблих на навчаннях російських десантників.

Джерело: МВС Білорусі                       

Деталі: МВС повідомляє, що встановило понад 50 осіб, які в різних месенджерах та соціальних мережах розмістили "блюзнірські та образливі висловлювання" у зв'язку з нещодавньою загибеллю на навчаннях у Білорусі військовослужбовців РФ.

Зазначається, що "всі, хто вирішив понасміхатися з цієї трагедії, визнані підозрюваними за статтею 130 КК Республіки Білорусь – за розпалювання соціальної ворожнечі".

11 людей затримано та поміщено в ІТТ.

МВС пише, що коментатори "були передплатниками екстремістських телеграм-каналів".

Відомство їх назвало "соціально невлаштованими та особистостями, що не реалізували себе в житті: непрацюючими, хронічними алкоголіками, раніше судимими".

Нагадаємо: 12 листопада на полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців.

Теми: БілорусьРосіяцензураЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Білорусь
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: