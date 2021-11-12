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Двоє російських десантників загинули під час висадки у Білорусі – ЗМІ

П'ятниця, 12 листопада 2021, 20:20
російські десантники, фото bypol

На полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців.

Джерело: об'єднання колишніх співробітників силових структур BYPOL

Деталі: За інформацією об'єднання, при здійсненні висадки десанту російських ВДВ на полігоні "Гозький" у Гродненському районі, сталося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів.

Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ – офіцер та солдат строкової служби.

Російські ЗМІ та Міноборони РФ не повідомляють цієї інформації.

Передісторія: Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.

Теми: БілорусьРосія


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