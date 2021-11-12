Двоє російських десантників загинули під час висадки у Білорусі – ЗМІ
П'ятниця, 12 листопада 2021, 19:20
На полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців.
Джерело: об'єднання колишніх співробітників силових структур BYPOL
Деталі: За інформацією об'єднання, при здійсненні висадки десанту російських ВДВ на полігоні "Гозький" у Гродненському районі, сталося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів.
Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ – офіцер та солдат строкової служби.
Російські ЗМІ та Міноборони РФ не повідомляють цієї інформації.
Передісторія: Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.