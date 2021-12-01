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У наземному транспорті Києва можна буде розраховуватися банківською карткою

Середа, 1 грудня 2021, 16:03
фото: УП

З 2022 року у Києві з’явиться можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті.

Джерело: пресслужба КМДА, керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Пряма мова: "У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити систему оплати банківською карткою в наземному транспорті.

Наразі доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд".

Деталі: Також він заявив, що банківська карта валідується протягом 3-4 секунд, транспортна – 0,3 секунди: "За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга".

Передісторія:

  • 6 листопада в пресслужбі КМДА заявили, що вартість проїзду в усіх видах міського транспорту готуються підвищити з 8 до 20 грн.
  • Згодом повідомили, що питання тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть переглядати до кінця опалювального сезону.

Українська правда
Теми: КиївтранспортдорогиКМДА


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