У наземному транспорті Києва можна буде розраховуватися банківською карткою

З 2022 року у Києві з’явиться можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті.

Джерело: пресслужба КМДА, керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Пряма мова: "У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити систему оплати банківською карткою в наземному транспорті.

Наразі доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд".

Деталі: Також він заявив, що банківська карта валідується протягом 3-4 секунд, транспортна – 0,3 секунди: "За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга".

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