У наземному транспорті Києва можна буде розраховуватися банківською карткою
Середа, 1 грудня 2021, 15:03
З 2022 року у Києві з’явиться можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті.
Джерело: пресслужба КМДА, керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
Пряма мова: "У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити систему оплати банківською карткою в наземному транспорті.
Наразі доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд".
Деталі: Також він заявив, що банківська карта валідується протягом 3-4 секунд, транспортна – 0,3 секунди: "За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга".
Передісторія:
- 6 листопада в пресслужбі КМДА заявили, що вартість проїзду в усіх видах міського транспорту готуються підвищити з 8 до 20 грн.
- Згодом повідомили, що питання тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть переглядати до кінця опалювального сезону.
Українська правда