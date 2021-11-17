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Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд

Середа, 17 листопада 2021, 19:09
Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону.

Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Facebook

Пряма мова Кличка: "Питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде…

Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу.

Також підкреслю, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень.

Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму.

І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. З міського бюджету.

Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?".

Деталі: Кличко додав, що питання про збільшення тарифів на проїзд винесене поки тільки на обговорення і це не ухвалене рішення.

Передісторія:

  • 6 листопада в пресслужбі КМДА заявили, що вартість проїзду в усіх видах міського транспорту готуються підвищити з 8 до 20 грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївтранспорт
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