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На Франківщині оштрафували вірменина, який "прикрасив" Зеленського свастикою

Середа, 1 грудня 2021, 15:49
На Франківщині оштрафували вірменина, який прикрасив Зеленського свастикою
Володимир зеленський, фото AFP via Getty Images

Український суд оштрафував на 255 гривень громадянина Вірменії Артема Дермінджяна, що мешкає в Калуші Івано-Франківської області, за те, що він у Facebook наклав на фото президента Володимира Зеленського зображення нацистської свастики.

Джерело: видання Zaxid.net і копію відповідного судового рішення, опубліковану в державному реєстрі

Деталі: Повідомляється, що наприкінці вересня чоловік опублікував у Facebook зображення Зеленського, в якого на лиці була домальована свастика. У постанові суду вказано, що правоохоронці випадково виявили пост Дермінджяна.

Цей випадок суд кваліфікував як поширення неправдивих чуток, що могли спричинити паніку серед населення.

Під час судового розгляду Дермінджян визнав свою вину, втім, не пояснив причини своїх дій.

Калуський міськрайонний суд призначив "художнику" максимальний штраф, передбачений статтею – 255 грн. Окрім цього, мешканець Калуша має сплатити ще 454 грн судового збору.

Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційній інстанції.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийсудштрафиІвано-Франківська областьВірменія
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