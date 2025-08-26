У Києві за перевищення швидкості оштрафували бійців мобільної вогневої групи. Поліція пояснила чому

В соцмережах з’явилася інформація про те, що в Києві поліцейські оштрафували військових мобільної вогневої групи, патрульні пояснюють, що на той момент тривоги в столиці не було і військові погодились сплатити штраф.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Подія сталася 23 серпня на Броварському проспекті.

О 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали.

Відповідно до ст. 15 КУпАП за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів несуть відповідальність на загальних підставах. Тож патрульні винесли постанову на водія Land Rover за ч. 1 ст. 122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП, пояснюють у поліції.

У соцмережах же з’явилися повідомлення, що мобільну вогневу групу оштрафували, коли вона їхала збивати російські безпілотники.

У поліції кажуть, що під час перевірки інформації, поширеної в медіа, вони з’ясували, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряна тривога була оголошена в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області офіційно тривоги не було. Військові, мовляв, прямували для виконання лише майбутнього завдання.

Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн. за допомогою електронного терміналу на місці, наголошують патрульні поліцейські.