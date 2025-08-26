Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві за перевищення швидкості оштрафували бійців мобільної вогневої групи. Поліція пояснила чому

Валентина РоманенкоВівторок, 26 серпня 2025, 11:43
У Києві за перевищення швидкості оштрафували бійців мобільної вогневої групи. Поліція пояснила чому
Авто патрульної поліції. Фото ілюстративне з сайту koda.gov.ua

В соцмережах з’явилася інформація про те, що в Києві поліцейські оштрафували військових мобільної вогневої групи, патрульні пояснюють, що на той момент тривоги в столиці не було і військові погодились сплатити штраф.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Подія сталася 23 серпня на Броварському проспекті.

Реклама:

О 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали.

Відповідно до ст. 15 КУпАП за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів несуть відповідальність на загальних підставах. Тож патрульні винесли постанову на водія Land Rover за ч. 1 ст. 122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП, пояснюють у поліції.

У соцмережах же з’явилися повідомлення, що мобільну вогневу групу оштрафували, коли вона їхала збивати російські безпілотники.

РЕКЛАМА:

У поліції кажуть, що під час перевірки інформації, поширеної в медіа, вони з’ясували, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряна тривога була оголошена в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області офіційно тривоги не було. Військові, мовляв, прямували для виконання лише майбутнього завдання.

Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн. за допомогою електронного терміналу на місці, наголошують патрульні поліцейські.

Київштрафиавтополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві за перевищення швидкості оштрафували бійців мобільної вогневої групи. Поліція пояснила чому
Орбан пригрозив "наслідками" за слова Зеленського про "Дружбу"
США пропонували РФ енергетичні угоди, щоб стимулювати Кремль до миру в Україні – ЗМІ
У президента Південної Кореї боялися "моменту Зеленського" під час зустрічі з Трампом – ЗМІ
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Усі новини...
Київ
У Києві директорка фірми пропонувала чоловікам "послуги" з бронювання за $8 тисяч
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій
Келлог прибув до Києва
Останні новини
13:43
мапаDeepState: Росіяни окупували два села на Дніпровщині
13:40
Трамп може запровадити санкції проти чиновників ЄС через закон про цифрові послуги — Reuters
13:34
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію
13:29
Китай планує на параді показати зброю, здатну уразити США – Bloomberg
13:29
Дворазова олімпійська призерка з санного спорту отримала 20-місячну дискваліфікацію через допінг
13:25
Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема, до майна посадовців
13:23
В Росії арештували ще одного генерала: за підозрою в розкраданні понад 57 млн рублів
13:20
П’ять діб повз до українських позицій з перерізаним горлом. Історія військового, який пережив полон
13:09
В Естонії впав та вибухнув, ймовірно, український дрон, який збився з курсу
12:58
Росія обстріляла громаду на Сумщині: троє поранених, перебої зі світлом і зв’язком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: