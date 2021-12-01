Аваков запевнив, що не зустрічався з Ахметовим, і не чув у Вільнюсі "ділових перемовин"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заперечив, що зустрічався із Рінатом Ахмєтовим у Вільнюсі наприкінці листопада.

Джерело: Аваков у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Авакова: "Я вчора побачив, що Рінат Ахметов прилетів у той же термінал за пʼять хвилин від мене, але я при відльоті його не бачив...Я готовий коментувати все, що стосується мене. І я відповім що ні, жодних зустрічей з Рінатом Леонідовичем у Вільнюсі не відбувалося… Я не бачив, щоб хтось з присутніх гостей вів серйозні ділові перемовини.

Я дуже досвідчена людина в цій сфері. І фотографію я виклав хоч і жартома, але не просто так... Ті люди, які там були і захотіли сфотографуватися, не приховували цього факту. І я не приховував. На державних гвинтокрилах я туди не літав і все оплатив власним коштом. І поїхав дійсно до Савіка, і нормально провів там час".

Деталі: У сюжеті "Української правди" йшлося, що майже два тижні тому саме звідси з "Борисполя" вилетіло два приватних літаки, а через день вони зустрілися у Вільнюсі.

На борту одного з них був олігарх Рінат Ахметов, на іншому – гості з дня народження Савіка Шустера.

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