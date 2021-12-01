Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аваков запевнив, що не зустрічався з Ахметовим, і не чув у Вільнюсі "ділових перемовин"

Середа, 1 грудня 2021, 16:55
фото: УП

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заперечив, що зустрічався із Рінатом Ахмєтовим у Вільнюсі наприкінці листопада.

Джерело: Аваков у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Авакова: "Я вчора побачив, що Рінат Ахметов прилетів у той же термінал за пʼять хвилин від мене, але я при відльоті його не бачив...Я готовий коментувати все, що стосується мене. І я відповім що ні, жодних зустрічей з Рінатом Леонідовичем у Вільнюсі не відбувалося… Я не бачив, щоб хтось з присутніх гостей вів серйозні ділові перемовини.

Я дуже досвідчена людина в цій сфері. І фотографію я виклав хоч і жартома, але не просто так... Ті люди, які там були і захотіли сфотографуватися, не приховували цього факту. І я не приховував. На державних гвинтокрилах я туди не літав і все оплатив власним коштом. І поїхав дійсно до Савіка, і нормально провів там час".

Деталі: У сюжеті "Української правди" йшлося, що майже два тижні тому саме звідси з "Борисполя" вилетіло два приватних літаки, а через день вони зустрілися у Вільнюсі.

На борту одного з них був олігарх Рінат Ахметов, на іншому – гості з дня народження Савіка Шустера.

Читайте також: Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти

Теми: АваковАхметов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями

Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg

У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану

Новини 3 грудня: міністр оборони про Росію, тариф на проїзд в Києві

Бутусов вибачився "за емоції" на пресконференції, але від слів не відхрещується

Усі новини...
Аваков
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Аваков заступився за Бутусова: Ідіотизм і вибіркове правосуддя
Гордон, Аваков і Шустер взялися за холодну зброю в Литві
Останні новини
01:42
Бойовики обстріляли автобус в Малі, вбили 31 людину
00:48
ВООЗ: "Омікрон" вже виявили в понад 30 країнах
00:05
Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі
23:24
У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним
23:05
Новини економіки: Нафтогаз знайшов нове газове родовище, тарифи на транспорт
22:24
Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями
21:59
Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg
21:15
У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану
20:50
Новини 3 грудня: міністр оборони про Росію, тариф на проїзд в Києві
20:49
Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю
Усі новини...