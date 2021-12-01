Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ показала відео умовного прориву кордону України: "мігранти" нападали зі сніжками

Середа, 1 грудня 2021, 17:04
скриншот

Служба безпеки опублікувала відео військових навчань на кордонні із Білоруссю, де українські силовики відпрацьовували реакцію на можливу спробу прориву українського кордону.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів до нашої держави.

Для виявлення і фіксації відповідних "правопорушень" учасники навчальної операції задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних".

Деталі: На відео, яке опублікували в СБУ, група начебто "мігрантів" намагається прорвати державний кордон України. Для так званого "прориву" вони використовують підручні засоби та кидаються снігом.

За легендою навчань, група диверсантів завчасно прибула на територію України для координації дій мігрантів, а декілька груп іноземців намагаються прорвати кордон. 

Правоохоронці виявили і затримали диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону та нейтралізували спроби переміщення "мігрантів" на територію України.

Крім того, силовики провели фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів.

У спецнавчаннях "Полісся" брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо: 

  • Українські правоохоронці відпрацьовували алгоритми спільних дій на кордоні у разі прориву, тощо ще з 26 листопада
  • У навчаннях брали участь прикордонники, сили Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, ЗСУ та інші резерви.

Українська правда
Теми: СБУкордонБілорусьміграція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Усі новини...
СБУ
Лідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО
Хакери атакували українську владу більше 50 разів у листопаді – СБУ
У Києві викрили "ферму" ботів, які поширювали протестні настрої
Останні новини
22:41
відео, фотоВ Індонезії вивергнувся вулкан
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
19:01
відеоУ Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
18:51
ЗМІ: "відкрите небо" з ЄС запрацює не раніше січня
18:38
Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було
Усі новини...