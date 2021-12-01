СБУ показала відео умовного прориву кордону України: "мігранти" нападали зі сніжками

Служба безпеки опублікувала відео військових навчань на кордонні із Білоруссю, де українські силовики відпрацьовували реакцію на можливу спробу прориву українського кордону.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів до нашої держави.

Для виявлення і фіксації відповідних "правопорушень" учасники навчальної операції задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних".

Деталі: На відео, яке опублікували в СБУ, група начебто "мігрантів" намагається прорвати державний кордон України. Для так званого "прориву" вони використовують підручні засоби та кидаються снігом.

За легендою навчань, група диверсантів завчасно прибула на територію України для координації дій мігрантів, а декілька груп іноземців намагаються прорвати кордон.

Правоохоронці виявили і затримали диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону та нейтралізували спроби переміщення "мігрантів" на територію України.

Крім того, силовики провели фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів.

У спецнавчаннях "Полісся" брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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