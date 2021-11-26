Силовики вчилися "спиняти прорив нелегалів" на кордоні з Білоруссю

СБУ, Нацполіція, ДПСУ та Нацгвардія взяли участь у багатоетапних міжвідомчих спеціальних тренуваннях з протидії нелегальній міграції. Навчання проводили на території Житомирської області поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.

Джерело: СБУ

Деталі: Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів до нашої держави.

Для виявлення користуватися безпілотниками, а самі заходи проводили "в умовах, максимально наближених до реальних".

За легендою навчань, декілька груп іноземців намагалися незаконно перетнути держкордон. У ході тренувань правоохоронці нейтралізували спроби нелегального переміщення "мігрантів" на територію України.

Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів.