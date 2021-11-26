Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики вчилися "спиняти прорив нелегалів" на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 26 листопада 2021, 19:07
фото: СБУ

СБУ, Нацполіція, ДПСУ та Нацгвардія взяли участь у багатоетапних міжвідомчих спеціальних тренуваннях з протидії нелегальній міграції. Навчання проводили на території Житомирської області поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.

Джерело: СБУ

Деталі: Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів до нашої держави.

Для виявлення користуватися безпілотниками, а самі заходи проводили "в умовах, максимально наближених до реальних".

За легендою навчань, декілька груп іноземців намагалися незаконно перетнути держкордон. У ході тренувань правоохоронці нейтралізували спроби нелегального переміщення "мігрантів" на територію України.

Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів.

 

Українська правда
Теми: СБУНацгвардіякордонБілорусьПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого

Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios

уточненоДБР почало провадження через публікацію Бутусовим відео

УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом

фотоУ Києві вшановують пам'ять Павла Шеремета

оновленоЗросла кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині

Усі новини...
СБУ
Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів
Силовики провели навчання на Донбасі – відбивали напад "терористів"
СБУ заявила про арешт причалів і дамб, які потрапили до рук бізнесмена з подачі поліції
Останні новини
01:57
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"
01:34
уточнено від 21:1054 російських дипломати залишать США у наступному році – посол
00:48
ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron
23:19
Генсек НАТО назвав незрозумілою й невиправданою концентрацію військ РФ біля України
22:42
У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого
22:04
У Єврокомісії заявили, що вакцину Pfizer мають адаптувати до нового штаму "омікрон"
20:57
У Нідерландах штам “Омікрон” підтвердили у 13 пасажирів двох літаків з ПАР
20:16
Україну накриють дощі та мокрий сніг
20:00
На Сході України від початку доби тихо
19:57
Новини економіки: рекордний ВВП, обвал криптовалют через новий штам коронавірусу
Усі новини...