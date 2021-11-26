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Силовики вчилися "спиняти прорив нелегалів" на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:07
Силовики вчилися спиняти прорив нелегалів на кордоні з Білоруссю
фото: СБУ

СБУ, Нацполіція, ДПСУ та Нацгвардія взяли участь у багатоетапних міжвідомчих спеціальних тренуваннях з протидії нелегальній міграції. Навчання проводили на території Житомирської області поблизу державного кордону з Республікою Білорусь.

Джерело: СБУ

Деталі: Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб "прориву" нелегалів до нашої держави.

Для виявлення користуватися безпілотниками, а самі заходи проводили "в умовах, максимально наближених до реальних".

За легендою навчань, декілька груп іноземців намагалися незаконно перетнути держкордон. У ході тренувань правоохоронці нейтралізували спроби нелегального переміщення "мігрантів" на територію України.

Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів.

 

Українська правда

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Теми: СБУНацгвардіякордонБілорусьПрикордонна служба
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