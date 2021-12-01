Блінкен: за нову агресію РФ проти України будуть болючі санкції, яких раніше не застосовували

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після зустрічі Північноатлантичної ради у Ризі.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

"Ми не знаємо, чи президент Путін прийняв рішення про вторгнення. Що ми знаємо - це що він підготував сили на випадок, якщо він вирішить це зробити. Тож попри непевність щодо намірів і часових рамок, ми маємо готуватися до усіх можливих сценаріїв", - зазначив держсекретар США.

Він нагадав, що Сполучені Штати вже тривалий час взаємодіють з цього питання з союзниками і партнерами, і напряму з президентом Путіним.

"Ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми реагуватимемо рішуче, у тому числі із застосуванням економічних заходів дуже вагомого впливу, від застосування яких ми раніше утримувалися", - заявив держсекретар.

Блінкен додав, що після зустрічі Північноатлантичної ради може стверджувати, що майже всі союзники у цьому питанні налаштовані не менш рішуче, ніж США. "Ми готові змусити Росію заплатити високу ціну за подальшу агресію проти України, і НАТО готовий посилювати свою оборону на східному флангу", - сказав він.

Держсекретар зауважив, що при цьому закликає до стриманості і Україну, тому що російські методички передбачають заяви про провокації для обґрунтування якихось своїх дій.

"Дипломатія - це єдиний відповідальний шлях вирішення цієї потенційної кризи", - зазначив Блінкен, додавши, що для цього важливо, щоб Україна і Росія повернулися до діалогу у рамках "Мінська".

"Ми закликаємо усі сторони відновити припинення вогню до рівня липня 2020 року і закликаємо Росію до деескалації - відвести нещодавно нарощені сили, повернути війська на нормальні позиції для мирного часу, відвести сили і важке озброєння від лінії зіткнення на сході України, утриматися від подальшого залякування і спроб дестабілізації України зсередини і облишити плани подальших військових операцій. Так можливо відвернути кризу, що мала би масштабні і тривалі наслідки для двосторонніх відносин з Росією, для відносин РФ з Європою та міжнародного миру і безпеки", - підсумував він.