Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен: за нову агресію РФ проти України будуть болючі санкції, яких раніше не застосовували

Середа, 1 грудня 2021, 17:15

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після зустрічі Північноатлантичної ради у Ризі.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

"Ми не знаємо, чи президент Путін прийняв рішення про вторгнення. Що ми знаємо - це що він підготував сили на випадок, якщо він вирішить це зробити. Тож попри непевність щодо намірів і часових рамок, ми маємо готуватися до усіх можливих сценаріїв", - зазначив держсекретар США. 

Він нагадав, що Сполучені Штати вже тривалий час взаємодіють з цього питання з союзниками і партнерами, і напряму з президентом Путіним. 

"Ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми реагуватимемо рішуче, у тому числі із застосуванням економічних заходів дуже вагомого впливу, від застосування яких ми раніше утримувалися", - заявив держсекретар.

Блінкен додав, що після зустрічі Північноатлантичної ради може стверджувати, що майже всі союзники у цьому питанні налаштовані не менш рішуче, ніж США. "Ми готові змусити Росію заплатити високу ціну за подальшу агресію проти України, і НАТО готовий посилювати свою оборону на східному флангу", - сказав він.

Держсекретар зауважив, що при цьому закликає до стриманості і Україну, тому що російські методички передбачають заяви про провокації для обґрунтування якихось своїх дій. 

"Дипломатія - це єдиний відповідальний шлях вирішення цієї потенційної кризи", - зазначив Блінкен, додавши, що для цього важливо, щоб Україна і Росія повернулися до діалогу у рамках "Мінська".

"Ми закликаємо усі сторони відновити припинення вогню до рівня липня 2020 року і закликаємо Росію до деескалації - відвести нещодавно нарощені сили, повернути війська на нормальні позиції для мирного часу, відвести сили і важке озброєння від лінії зіткнення на сході України, утриматися від подальшого залякування і спроб дестабілізації України зсередини і облишити плани подальших військових операцій. Так можливо відвернути кризу, що мала би масштабні і тривалі наслідки для двосторонніх відносин з Росією, для відносин РФ з Європою та міжнародного миру і безпеки", - підсумував він.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: