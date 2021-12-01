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"Тавруватимуть" covid-наклейками: МОЗ назвав умови роботи гірськолижних курортів

Середа, 1 грудня 2021, 19:13
Ілюстративне фото з Getty Images

У Міністерстві охорони здоров’я визначили правила роботи для гірськолижних курортів під час карантинних обмежень.

Джерело: постанова головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на сайті МОЗ

Деталі: На гірських курортах готелям рекомендують перевіряти в клієнтів при поселенні сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання від коронавірусу або негативний тест.

Послуги придбання та оренди спорядження (лиж, сноубордів тощо) також надаватимуть після надання вище згаданих документів. 

У МОЗ рекомендують адміністрації курортів клеїти спеціальну наліпку на шолом чи одяг відвідувачів, у яких перевірили наявність COVID-сертифікатів чи результатів тесту. Це роблять для того, щоби відвідувачі могли користуватися суміжними послугами - канатними дорогами, вуличними ярмарками та розважальними закладами - без повторної перевірки.

Постанова також повторює вимоги щодо роботи готелів та закладів харчування в "червоній" та "жовтій" зоні при 100% вакцинації співробітників. Відвідувачі також повинні мати довідку про одужання, сертифікат про вакцинацію чи негативний результат тестування на COVID-19.

Крім того, до роботи не пускатимуть працівників із симптомами ГРВІ та/або температурою вище 37.2°C.

Відповідальність за дотриманням карантинних правил поклали на адміністрацію курортів. 

Що було раніше: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на початку листопада казав, що готелі на гірськолижних курортах будуть відкриті лише для вакцинованих. Також він згадував про "браслетики", які видаватимуть поселеним у готелі після перевірки COVID-сертифікату. За цими "браслетиками" будуть пускати на решту локацій курорту.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусМОЗ


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