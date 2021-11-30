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Обмеження у "жовтій зоні" посилять 6 грудня: що буде можна, а що ні

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:31
Обмеження у жовтій зоні посилять 6 грудня: що буде можна, а що ні
Віктор Ляшко, фото Дмитра Ларіна, УП

Із 6 грудня невакциновані громадяни не зможуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав’ярні й ресторани навіть у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки, а з 9 грудня вакцинація стане обов'язковою для працівників ще низки сфер.    

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 30 листопада

Пряма мова: "24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні, вони набудуть чинності 6 грудня. Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян… Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки. 

Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні: не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі – або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію".

Деталі: Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

  • взяти участь у проведенні будь-яких масових заходів: культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших;
  • відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • скористатись послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо. 

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції 1.5 метрів. 

Крім того, термін дії "жовтого" сертифіката про перше щеплення з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів, але зараз інтервал між дозами 14-28 днів.

Бізнес має перевіряти у відвідувачів всі Covid-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія". Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування Covid-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. 

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення і отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень. 

МОЗ працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях. 

Із 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Йдеться про: 

  • працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
  • працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів
  • працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші). 

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинепідеміяCovid-2019вакцинаціяЛяшко Віктор
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