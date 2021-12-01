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Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

Середа, 1 грудня 2021, 18:52
Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України
Олександр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.

Джерело: білоруська провладна новинна агенція "БЕЛТА" з посиланням на інтерв’ю Лукашенка російському пропагандисту Дмитру Кисєльову

Деталі: Лукашенко заявляє, що біженцям на польському кордоні хотіли "підкинути" контрабандну зброю з України, щоби спровокувати військовий конфлікт з Польщею. 

Білоруські правоохоронці, за його словами, фіксували безліч випадків незаконного перевезення вогнепальної зброї з України до Білорусі ще під час президентських виборів у 2020 році. Лукашенко вважає, що так хотіли спровокувати теракти в країні та його фізичне знищення. 

Пряма мова Лукашенка: "Вся решта (зброї - ред.) йшла через український кордон. І почалось це до біженців (початок листопада 2021 року - ред.) І ми вже показували по телебаченню ці схрони, затримували людей".

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що трапився один випадок перетину зброї з Донбасу через російсько-білоруський кордон.

Що було раніше: 1 грудня Лукашенко також сказав у тому ж інтерв’ю Кисельову, що хоче, аби "Україна стала нашою".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілоруськордон
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