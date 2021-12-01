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Протестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Середа, 1 грудня 2021, 20:19
Протестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
Вулиця Банкова. Фото: Ельдар Сарахман, УП

Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетками та пішли організованою колоною вулицею Лютеранською до будівлі Верховної Ради.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Учасники мітингу прийшли близько 20:40 на вулицю Банкову, куди їх невдовзі пропустили правоохоронці на площу перед будівлею Офісу президента.

Представник політичної партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко виступив із закликами вимагати відставки президента Володимира Зеленського та голови Офісу Андрія Єрмака. Серед гасел учасників політичної акції кричали "Єрмака в Сибір!".

 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП

Невдовзі протестувальники почали кидати монетки в стінки та двері будівлі. Учасники пояснили кореспонденту "УП", що суть цієї акції є немовби "зібрати кошти для квитків до Ростова" Єрмаку та Зеленському. За задумом організаторів акції, монетки також є метафоричною відповіддю на закиди Зеленського, що в Україні планували "проплачений державний переворот".

Близько 21:00 організована колона залишила площу перед Офісом і вийшли на вулицю Лютеранську, збираючись до будівлі Верховної Ради. Водночас частина мітингувальників залишилася під стінами Офісу президента. 

Ситуацію контролюють поліцейські та Національна гвардія. Сутичок не зафіксували.

На Майдані Незалежності розібрали сцену, з якої виступали організатори акції перед тим, як рушити на Банкову.

Протестувальники розгорнули транспарант із погрозою, що Зеленському загрожує кримінальна стаття про державну зраду
Протестувальники розгорнули транспарант із погрозою, що Зеленському загрожує кримінальна стаття про державну зраду
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Учасник мітингу із саморобною скульптурою
Учасник мітингу із саморобною скульптурою
Фото: Ельдар Сарахман, УП
Демонтаж сцени на Майдані Незалежності
Демонтаж сцени на Майдані Незалежності
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Що було раніше: О 19 годині на Майдані Незалежності почалася політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.

Ельдар Сарахман, Денис Карловський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: мітингиОфіс президента
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