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У центрі Києва акція: перекритий урядовий квартал

Середа, 1 грудня 2021, 17:47
У центрі Києва акція: перекритий урядовий квартал
усі фото: Ельдар Сарахман, УП

В середу ввечері на Майдані Незалежності планується акція. Мітинг присвячений подіям 1 грудня 2013 го року розпочнеться о 19:00.

Джерело: кореспондент з місця події

Деталі: Люди прийшли на Майдан до стели Незалежності, з кожною хвилиною натовп більшає. Організатори встановили сцену і звукову апаратуру. Зі сцени планується виступ громадських активістів, учасників Революції Гідності, організаторів.

Станом на 19:00 на Майдані та Хрещатику зібрались близько 2 тисяч людей

За правопорядком слідкуватиме поліція та Нацгвардія - офіційно працюють понад 4,5 тисячі силовиків.

У зв'язку із заходами, поліція частково перекрила урядовий квартал. На перетині Інститутської та Садової кордон поліції, пускають людей, лише оглянувши особисті речі. До вулиці Банкової прохід відкритий.

Біля Головпоштамту в районі Хрещатику збираються молодики в масках.

 
 
 
 

Передісторія:

  • 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.
  • Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвози" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень/день за участь у "держперевороті".

Ельдар Сарахман, Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївакціїМайданЄвромайдан
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