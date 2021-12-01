У центрі Києва акція: перекритий урядовий квартал
В середу ввечері на Майдані Незалежності планується акція. Мітинг присвячений подіям 1 грудня 2013 го року розпочнеться о 19:00.
Джерело: кореспондент з місця події
Деталі: Люди прийшли на Майдан до стели Незалежності, з кожною хвилиною натовп більшає. Організатори встановили сцену і звукову апаратуру. Зі сцени планується виступ громадських активістів, учасників Революції Гідності, організаторів.
Станом на 19:00 на Майдані та Хрещатику зібрались близько 2 тисяч людей
За правопорядком слідкуватиме поліція та Нацгвардія - офіційно працюють понад 4,5 тисячі силовиків.
У зв'язку із заходами, поліція частково перекрила урядовий квартал. На перетині Інститутської та Садової кордон поліції, пускають людей, лише оглянувши особисті речі. До вулиці Банкової прохід відкритий.
Біля Головпоштамту в районі Хрещатику збираються молодики в масках.
Передісторія:
- 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.
- Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвози" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень/день за участь у "держперевороті".