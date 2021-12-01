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На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату

Середа, 1 грудня 2021, 22:42
На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату
Ілюстративне фото з facebook-сторінки Михайла Волинця

90 гірників шахти "Алмазна" в Добропіллі вирішили залишитися під землею, допоки їм не виплатять зарплатний борг.

Джерело: facebook-сторінка очільника Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця

Пряма мова: "90 гірників шахти "Алмазна" ("Добропіллявугілля – видобуток") залишаються під землею, вимагаючи виплатити їм зарплатний борг.

Незалежна профспілка гірників України готує для учасників акції тормозки.

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Деталі: За словами Волинця, до шахтарів "Алмазної" готові приєднатися інші працівники "Шахтоуправління "Добропільське".

У повідомленні зазначено, що загальна сума заборгованості за виплатами працівникам "Добропіллявугілля – видобуток" перевищує 100 мільйонів гривень.

Передісторія: 

  • У Міністерстві енергетики визнають, що рівень виплати заробітної плати працівникам шахт "дуже поганий".
  • За даними Донецької обласної державної адміністрації, на початку жовтня заборгованість у виплатах зарплати шахтарям Донеччини перевищувала 500 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: шахтизарплатиДонецька область
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