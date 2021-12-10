Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ЄС погодили прийом Хорватії в Шенгенську зону

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:38
Хорватське місто Дубровнік. Фото pixabay.com

Рада Європейського Союзу погодилася, щоб Хорватія приєдналася до Шенгенської зони після того, як Загреб переконав Брюссель, що він здатний ефективно управляти своєю частиною зовнішніх кордонів блоку.

Про рішення повідомила пресслужба Ради в четвер, пише "Європейська правда".

"Рада дійшла до висновку, що Хорватія виконала всі необхідні умови для застосування всіх частин Шенгенських досягнень", – наголошується в пресрелізі.

Шенгенська оцінка Хорватії проводилася в період із 2016 по 2020 роки. Єврокомісія рекомендувала включити Хорватію до Шенгену в жовтні 2019 року.

Приєднання Хорватії, яка стала членом ЄС у 2013 році, а також хоче приєднатися до єврозони, довгий час було чутливим питанням через міграцію.

Наразі точно не зрозуміло, коли саме Хорватія приєднається до Шенгенської зони. Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович раніше заявляв, що очікує приєднання країни до зони вільних поїздок в ЄС в 2022 році.

Шенгенська зона налічує 26 членів, включаючи країни, що не входять до ЄС, Швейцарію та Норвегію. 

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Хорватія перебуває на правильному шляху для введення євро у 2023 році.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Теми: ХорватіяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Журнал Time назвав Маска "людиною року"

За тисячу від вакцинації можна буде купити ліки – Зеленський

Про першу смерть від "Омікрона" повідомили у Британії

Гогілашвілі про своє звільнення: Це приклад для всіх, як не треба робити

МЗС України про активи СРСР: Путін маніпулює фактами

Грудневий рейтинг: дві партії "штовхаються ліктями" за перше місце

Усі новини...
Хорватія
Україна домовляється про транспортування скрапленого газу з Хорватії
Україна співпрацюватиме з Хорватією на шляху до "промислового безвізу"
Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів
Останні новини
16:42
Ще один китайський забудовник має проблеми із погашенням боргів
16:40
фотоПонад 2,5 метри снігу: біля станції Вернадського засипало гнізда пінгвінів
16:35
Львівські лікарі знайшли у бронхах 4-річного хлопчика лампочку з гірлянди
16:25
Австрія закликала ввести в експлуатацію "Північний потік-2"
16:23
В РНБО спрогнозували появу "Омікрону" в Україні
16:10
"Центренерго" перерахує 700 мільйонів на зарплати шахтарям
16:07
Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"
16:04
інфографікаЖодна ТЕС в Україні не має мінімального обсягу вугілля
15:48
Журнал Time назвав Маска "людиною року"
15:34
УЗ запустила найдовший маршрут в Україні
Усі новини...