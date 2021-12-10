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У ЄС погодили прийом Хорватії в Шенгенську зону

П'ятниця, 10 грудня 2021, 10:38
У ЄС погодили прийом Хорватії в Шенгенську зону
Хорватське місто Дубровнік. Фото pixabay.com

Рада Європейського Союзу погодилася, щоб Хорватія приєдналася до Шенгенської зони після того, як Загреб переконав Брюссель, що він здатний ефективно управляти своєю частиною зовнішніх кордонів блоку.

Про рішення повідомила пресслужба Ради в четвер, пише "Європейська правда".

"Рада дійшла до висновку, що Хорватія виконала всі необхідні умови для застосування всіх частин Шенгенських досягнень", – наголошується в пресрелізі.

Шенгенська оцінка Хорватії проводилася в період із 2016 по 2020 роки. Єврокомісія рекомендувала включити Хорватію до Шенгену в жовтні 2019 року.

Приєднання Хорватії, яка стала членом ЄС у 2013 році, а також хоче приєднатися до єврозони, довгий час було чутливим питанням через міграцію.

Наразі точно не зрозуміло, коли саме Хорватія приєднається до Шенгенської зони. Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович раніше заявляв, що очікує приєднання країни до зони вільних поїздок в ЄС в 2022 році.

Шенгенська зона налічує 26 членів, включаючи країни, що не входять до ЄС, Швейцарію та Норвегію. 

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Хорватія перебуває на правильному шляху для введення євро у 2023 році.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ХорватіяЄС
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