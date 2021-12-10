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Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича до 2023 року

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:48

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення ще на рік.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду, повідомляє "Європейська правда".

"На своєму засіданні 10 грудня Федеральна рада продовжила на один рік термін превентивного заморожування активів щодо України. Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою", - йдеться у заяві.

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками, тобто до лютого 2024 року.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на три роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд напередодні заявив, що повернення заморожених активів Януковича стане можливим, лише коли антикорупційні інституції в Україні будуть незалежні та матимуть безпристрасне керівництво.

Теми: ЯнуковичШвейцаріягрошіпрокуратура


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