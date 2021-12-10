Північ Іспанії потерпає від повеней: ріки вийшли з берегів, є загиблий
В Іспанії через зливи, принесені штормом "Барра", почалися сильні повені, а річки вийшли з берегів.
Про це пише El Pais, інформує "Європейська правда"
Найбільше постраждали регіони Наварра та Країна Басків. Поліція повідомила, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву ґрунту на дах господарської будівлі на його фермі.
В одному з регіонів через затоплені дороги виявився відрізаним госпіталь. У кількох містах люди сплавлялися на байдарках вулицями, а рятувальники із помпами намагаються знизити рівень води.
Уряди регіонів оголосив про повінь 2-го рівня і заявив, що аналогічні умови ймовірні в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.
Mas Imagenes del señor de la canoa por la #Rotxapea #InundacionesNavarra #Inundaciones #UholdeakNafarroa #Uholdeak https://t.co/QvBczAmGWH pic.twitter.com/HDqJwVmSdG— Festaro/Auzo News (@AuzoNews) December 10, 2021
"Проблема не так у кількості опадів, як у рівні річок", - заявив регіональний секретар внутрішніх справ Ампаро Лопес.
Після різкого похолодання, коли температура в Іспанії різко впала, шторм "Барра" приніс проливні дощі, які разом із снігом і льодом, що танули на великих висотах призвів до швидкого підняття рівня води в річках.
Нагадаємо, у департаменті Атлантичні Піренеї, що на південному заході біля кордону з Іспанією, низка населених пунктів зазнали підтоплень.