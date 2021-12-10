Північ Іспанії потерпає від повеней: ріки вийшли з берегів, є загиблий

В Іспанії через зливи, принесені штормом "Барра", почалися сильні повені, а річки вийшли з берегів.

Про це пише El Pais, інформує "Європейська правда"

Найбільше постраждали регіони Наварра та Країна Басків. Поліція повідомила, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву ґрунту на дах господарської будівлі на його фермі.

В одному з регіонів через затоплені дороги виявився відрізаним госпіталь. У кількох містах люди сплавлялися на байдарках вулицями, а рятувальники із помпами намагаються знизити рівень води.

Уряди регіонів оголосив про повінь 2-го рівня і заявив, що аналогічні умови ймовірні в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.

"Проблема не так у кількості опадів, як у рівні річок", - заявив регіональний секретар внутрішніх справ Ампаро Лопес.

Після різкого похолодання, коли температура в Іспанії різко впала, шторм "Барра" приніс проливні дощі, які разом із снігом і льодом, що танули на великих висотах призвів до швидкого підняття рівня води в річках.

Нагадаємо, у департаменті Атлантичні Піренеї, що на південному заході біля кордону з Іспанією, низка населених пунктів зазнали підтоплень.