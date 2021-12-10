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Канцлер Німеччини про можливе вторгнення РФ: основне завдання Європи – запобігти цьому

П'ятниця, 10 грудня 2021, 21:00

Європейський союз працює над тим, щоб не допустити воєнного вторгнення Росії через кордон України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Брюсселі на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина, Європейський союз та багато інших відреагують у разі порушення кордону. Але також ясно, що завдання на цей момент – запобігти цьому. Над цим ми працюємо разом у Європі, щоб кордони залишалися непорушними", - сказав Шольц.

Фон дер Ляйєн своєю чергою додала, що "агресія повинна мати ціну".

"І тому ми ці пункти доводитимемо до відома Росії, але ми не будемо публічно говорити про це. Але в цілому важливо наголосити, що енергія не може використовуватися як засіб тиску, енергобезпека Європи має бути забезпечена", - сказала вона.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

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Теми: НімеччинаРосія
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