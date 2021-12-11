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Вторгнення в Україну стане стратегічною помилкою Росії - Британія

Субота, 11 грудня 2021, 10:53
Вторгнення в Україну стане стратегічною помилкою Росії - Британія
Путін зі зброєю, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вона зіткнеться з "важкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю BBC.

Глава британської дипломатії зазначила, що зустріч міністрів закордонних справ G7 в Ліверпулі в ці вихідні продемонструє єдність і дасть зрозуміти, що такий крок РФ був би "стратегічною помилкою".

Трасс сказала, що Велика Британія та її союзники повинні "стримати Росію від такого курсу дій".

Напередодні зустрічі G7 Трасс провела переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Лондоні.

Відповідаючи на запитання, чи може вона виключити військову відповідь на російську агресію, Трасс відповіла, що Британія працює з Україною над "обороноздатністю та безпекою".

"Ми надаємо їм підтримку. Ми також працюємо, щоб допомогти їм з їхньою енергетичною стійкістю. Таким чином, вони не залежать виключно від постачання російських енергоносіїв. І саме таким чином ми, зрештою, допоможемо Україні", - зазначила вона.

Трасс сказала, що Велика Британія та ЄС намагаються знизити залежність західних економік від російських енергоносіїв, а газопровід "Північний потік – 2" буде "проблемою", якщо Росія вторгнеться в Україну.

"Нам абсолютно необхідно зменшити залежність від російського газу та енергії. І це має бути частиною загальної стратегії зменшення залежності від неринкової економіки, зменшення залежності від зловмисних суб’єктів та забезпечення того, щоб вільний світ міг мати стратегічну незалежність, необхідну для виживання та процвітання", - додала міністр.

Нагадаємо, Британія планує, зі слів президента Володимира Зеленського, виділити додатково 1 млрд фунтів на підтримку України.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяУкраїнаВелика Британія
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