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США виділять $20 млн для посилення північного і східного кордонів України

Субота, 11 грудня 2021, 12:42
США виділять $20 млн для посилення північного і східного кордонів України
Працівник Держприкордонслужби, фото ДПСУ

Держприкордонслужба України та посольство США підписали план спільних дій щодо зміцнення ділянок пінвнічного та східного кордонів України з фінансовою підтримкою Вашингтона у $20 млн.

Про це повідомила Держприкордонслужба України у Facebook, пише "Європейська правда".

"Сьогодні на Черкащині був підписаний План спільних дій між Держприкордонслужбою України та посольством США в Україні", - проінформувала служба у п’ятницю.

Проєкт стартує з січня наступного року, загальна сума допомоги – $20 млн.

Проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі не бачить, щоб наслідком переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Владіміром Путіним стало негайне зниження напруженості на кордоні.

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

"Українська правда" в Threads

Теми: кордонСШАУкраїна
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