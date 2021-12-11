США виділять $20 млн для посилення північного і східного кордонів України

Держприкордонслужба України та посольство США підписали план спільних дій щодо зміцнення ділянок пінвнічного та східного кордонів України з фінансовою підтримкою Вашингтона у $20 млн.

Про це повідомила Держприкордонслужба України у Facebook, пише "Європейська правда".

"Сьогодні на Черкащині був підписаний План спільних дій між Держприкордонслужбою України та посольством США в Україні", - проінформувала служба у п’ятницю.

Проєкт стартує з січня наступного року, загальна сума допомоги – $20 млн.

Проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі не бачить, щоб наслідком переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Владіміром Путіним стало негайне зниження напруженості на кордоні.

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