Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України - Кремль

Неділя, 12 грудня 2021, 17:01
Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України - Кремль
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін можуть провести ще одну відеоконференцію у зв'язку з ситуацією навколо України.

Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ТАСС.

Пєсков нагадав, що Путін і Байден під час розмови 7 грудня домовилися призначити довірених представників, які вже продовжать предметні переговори про ситуацію навколо України.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в Альянсі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Байден
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Байден у фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції
Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: