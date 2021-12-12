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Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності

Неділя, 12 грудня 2021, 18:54
Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності
AFP via Getty Images

Тихоокеанська територія Нова Каледонія на референдумі в неділю переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Остаточні результати показали, що 96,5% громадян проголосували за те, щоб залишитися у складі Франції, при цьому 3,5% підтримали незалежність і близько 3% голосів були недійсними.

Результат був затьмарений бойкотом провідних партій, що виступають за незалежність, які стверджували, що пандемія коронавірусу завадила чесному голосуванню. Явка склала лише 44%.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що результат однозначний. "Тому Нова Каледонія залишиться французькою. Чоловіки та жінки Нової Каледонії вирішили залишитися французами, вони зробили вибір", - сказав він у телевізійному зверненні.

Недільне голосування з питання незалежності стало третім за три роки. Попередні референдуми мали більш рівні результати: 56,7% проголосували за Францію в листопаді 2018 року і 53,5% у жовтні 2020 року.

Голосування було частиною угоди, укладеної з місцевими політичними лідерами в 1998 році, яка передбачала до трьох шансів на незалежність.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року він є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.

Нагадаємо, карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада стала наймолодшою республікою у світі.

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Теми: Франція
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