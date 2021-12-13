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На Київщині знайшли цех з тротилом і купою зброї

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:12

У Київській області працівники СБУ викрили підпільний цех із виготовлення боєприпасів.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками…

Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці".

Деталі: Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

  • велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;
  • компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;
  • бойові гранати із запалами;
  • 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;
  • майже 2 тисячі набоїв різного калібру;
  • комплектуючі до вогнепальної зброї;
  • станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.
 

За цим фактом відкрито кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Українська правда
Теми: зброя


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