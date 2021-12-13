На Київщині знайшли цех з тротилом і купою зброї
Понеділок, 13 грудня 2021, 12:12
У Київській області працівники СБУ викрили підпільний цех із виготовлення боєприпасів.
Джерело: повідомлення СБУ
Дослівно: "Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками…
Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці".
Деталі: Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:
- велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;
- компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;
- бойові гранати із запалами;
- 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;
- майже 2 тисячі набоїв різного калібру;
- комплектуючі до вогнепальної зброї;
- станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.
За цим фактом відкрито кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Українська правда