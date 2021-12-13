На Київщині знайшли цех з тротилом і купою зброї

У Київській області працівники СБУ викрили підпільний цех із виготовлення боєприпасів.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками…

Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці".

Деталі: Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;

компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

бойові гранати із запалами;

10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;

майже 2 тисячі набоїв різного калібру;

комплектуючі до вогнепальної зброї;

станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

За цим фактом відкрито кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.