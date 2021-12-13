Bild: Меркель місяцями блокувала поставку Україні зброї через НАТО

Меркель на церемонії, присвяченій закінчення терміну перебування на посадою в Берліні 2 грудня 2021 року. фото: getty images

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО - тепер посол України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Bild пише у своїй публікації в понеділок.

Видання зазначає, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм в рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - сказала речниця НАТО виданню.

"Два голоси проти зупинили справу. Хоча деякі системи не були летальною зброєю", - коментує блокаду Bild.

Джерело видання відзначило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

У серпні, як стало відомо виданню, президент України Володимир Зеленський просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литви та інших країнах НАТО, але вона, за словами присутніх на зустрічі, сказала, що це виключено.

Всього за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від свого вето на тлі масового перекидання російських військ до українського кордону. Наприклад, наприкінці листопада Німеччина зняла вето із протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року.

Але блокада Німеччиною гвинтівок зі США продовжується, стверджує видання.

Прессекретар МЗС Німеччини заявив, що міністерство зазвичай не коментує конфіденційні обговорення та рішення в рамках Альянсу.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий федеральний уряд дати добро на оборонну зброю для України.

"Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу", - заявив Мельник.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що Берлін блокує постачання Україні деякого озброєння через НАТО.

Резніков зазначив, що через позицію Німеччини Україна спробує закупити необхідне озброєння через двосторонні угоди із союзниками, зокрема із США, Британією, Литвою та Францією.