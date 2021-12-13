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Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії

Понеділок, 13 грудня 2021, 20:01
Жозеп Борель. Фото: Getty Images

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

Про це на пресконференції після засідання глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговорили Україну та нарощення Росії на її кордонах. Євросоюз залишається об’єднаним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Усі міністри були дуже чіткими сьогодні: будь-яка агресія проти українців зіткнеться з політичними наслідками та з великою економічною ціною для Росії", - сказав Боррель.

Він повідомив, що ЄС перебуває у тісній координації з трансатлантичними партнерами та однодумцями з цього питання.

"Вчора на зустрічі G7 ми говорили про це. Ця тема залишається високо на порядку денному", - додав він, нагадавши, що лідери ЄС обговорять цю тему на своєму саміті в четвер. 

Нагадаємо, на вихідних з’явилася заява країн "Групи семи" з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: ЄСсанкціїРосіяПутін


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