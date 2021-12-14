Кіпр запроваджує обов’язкові ковід-тести для туристів

Із 15 грудня Кіпр запроваджує нові заходи боротьби проти пандемії Сovіd-19, зокрема здачу експрес-тестів для туристів.

Джерело: Консульський відділ Посольства України в Республіці Кіпр

Дослівно: "15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття.

Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талона і документа, що посвідчує особу.

Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані".

Деталі: Крім того, на Кіпрі "з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів (таких як святкування ювілеїв, хрестин) та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту".

Також із 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам "омікрон" або будь-який інший вид його мутації.

Особи, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них всіх необхідних доз вакцинації.

У відомстві повідомляють, що з 15 грудня скасовуються і різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба.