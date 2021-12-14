Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кіпр запроваджує обов’язкові ковід-тести для туристів

Вівторок, 14 грудня 2021, 00:49
Кіпр запроваджує обов’язкові ковід-тести для туристів
Фото: sungate.com.ua

Із 15 грудня Кіпр запроваджує нові заходи боротьби проти пандемії Сovіd-19, зокрема здачу експрес-тестів для туристів.

Джерело: Консульський відділ Посольства України в Республіці Кіпр

Дослівно: "15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття.

Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талона і документа, що посвідчує особу.

Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані".

Деталі: Крім того, на Кіпрі "з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів (таких як святкування ювілеїв, хрестин) та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту".

Також із 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам "омікрон" або будь-який інший вид його мутації.

Особи, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них всіх необхідних доз вакцинації.

У відомстві повідомляють, що з 15 грудня скасовуються і різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КіпркоронавірусОмікрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Кіпр
Кіпр обіцяє "нульову толерантність" до порушень санкцій проти РФ, але не допомогу Україні зброєю
Кіпр очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова – президент
Президент Кіпру: Ми підтримуємо санкції проти РФ, бо ми на правильному боці історії
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: