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Зеленський за пів своєї каденції 7 разів програв у суді

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:43
Зеленський за пів своєї каденції 7 разів програв у суді
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Верховний Суд задовольнив 7 позовів проти президента Володимира Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського".

Деталі: Першим позовом проти Зеленського, який Верховний Суд задовольнив, був позов члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка, якого Зеленський у травні 2019 року спробував звільнити, скасувавши указ Петра Порошенка про його призначення.

У грудні 2019 року Верховний Суд визнав такі дії Зеленського незаконними. А в травні 2021 року Велика Палата Верховного Суду відмовила Зеленському у задоволенні апеляції. Суд наголосив, що укази про призначення є індивідуальними актами одноразової дії і людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт.

У березні 2021 року Зеленський вирішив звільнити суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького шляхом скасування указу про його призначення, але Верховний Суд у липні знову визнав незаконною таку практику. Причини були такі ж як у справі Горковенка. 

Суд також задовольнив позови проти Зеленського від Артура Герасимова, Володимира Ар’єва та Георгія Логвинського. Їм, як народним депутатам 8 скликання, Порошенко присвоїв дипломатичні ранги у зв’язку з їхньою роботою в українській делегації у ПАРЄ.

У вересні 2019 року Зеленський скасував відповідні укази Порошенка, як "безпідставні". Але Верховний Суд вирішив, що укази про присвоєння дипломатичних рангів також є індивідуальними актами одноразової дії і їх скасування не може призводити до позбавлення дипломатичного рангу.  

Видання зазначає, що у справах за позовами Тупицького, Герасимова, Ар’єва і Логвинського Зеленський подав апеляції. Рішень Великої Палати Верховного Суду у цих справах ще немає.

Водночас законної сили набуло рішення Верховного Суду щодо позову мешканця Мелітополя Віктора Ващенка проти Зеленського.

Ващенко, який є інвалідом війни, поскаржився на те, що Зеленський не відповів особисто на його звернення (відповідь надійшла від працівників Офісу президента). За Законом "Про звернення громадян" президент має особисто відповідати на звернення осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У лютому 2020 року Верховний Суд став на бік Ващенка, визнав бездіяльність президента протиправною і зобов’язав Зеленського розглянути звернення відповідно до закону.

Апеляційних проваджень у цій справі не було.

Але у листопаді Ващенко повідомив Bihus.Info, що так і не отримав відповіді на своє звернення від президента.

Ще однією справою, в якій Верховний Суд задовольнив позов до Зеленського, став позов В’ячеслава Плескача щодо ненадання інформації у відповідь на запит. Це сталося у вересні 2021 року. На це рішення Зеленський також подав апеляцію.

Bihus.Info повідомляє, що в Офісі президента на запит видання щодо правових позиції Зеленського у цих справах жодної відповіді не надали.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийсуд
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