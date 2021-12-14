"Венеційка" та ОБСЄ оцінили проєкт про можливість непроведення виборів на окремих територіях України

Венеційська комісія спільно з БДІПЛ/ОБСЄ підготували та оприлюднили експертний висновок щодо відповідності законопрєкту щодо можливості непроведення виборів та референдумів на окремих територіях України нормам і стандартам Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась з текстом висновків.

Мова про проєкт закону "Про вдосконалення процедури встановлення неможливості проведення загальнодержавних та місцевих виборів, всеукраїнського та місцевого референдумів на окремих територіях та виборчих дільницях".

Оцінити законопроєкт 24 вересня попросив ​​Андрій Клочко, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

В цілому експерти назвали позитивним підхід законопроєкту, спрямований на розширення правової бази, щоб включити до неї вибори на національному рівні на додаток до місцевого рівня, а також референдуми, і таким чином прагнути створити всеосяжну та послідовну правову базу.

Вони наголосили, що запропонована нормативно-правова база дозволяє ухвалити рішення не проводити місцеві чи національні вибори або референдуми на певних територіях, на яких зокрема було створено цивільно-військові адміністрації. При цьому експерти підкреслили, що право на участь у загальних, вільних та справедливих виборах є одним з найважливіших політичних прав людини.

На думку Венеційської комісії та БДІПЛ, держава має право приймати рішення про тимчасове призупинення проведення виборів з міркувань безпеки. Однак тривале зупинення або скасування виборів чи голосування на певних територіях може призвести до необґрунтованого порушення права голосу та права бути обраним.

"У будь-якому разі, чи то щодо скасування, чи щодо тимчасового призупинення виборів/голосування, відповідна правова база повинна зберігати всеосяжні принципи верховенства права та відповідати критеріям пропорційності та неупередженості.

Необхідно чітко зазначити, що захист виборчих прав має першорядне значення, і що в принципі вибори/референдуми мають проводитися на всіх територіях, що розглядаються, як і в інших частинах країни; будь-які винятки із цього принципу повинні бути добре обґрунтовані та підлягати ефективному судовому нагляду.

Проєкт поправок необхідно доопрацювати для відповідності цим вимогам", - заявили у "Венеційці".

Експерти наголосили, хоча запропоновані поправки мають деякі позитивні риси, вони також містять положення, які відхиляються від міжнародних стандартів і порушують можливі питання конституційності.

Крім того, деякі прогалини та неясності у запропонованих положеннях можуть підірвати правову визначеність та узгодженість застосовної правової бази.

"Необхідно привести проєкт поправок у відповідність до міжнародних стандартів, щоб усунути недоліки, виявлені на попередніх виборах, та створити послідовний та всеосяжний правовий механізм, який збереже незалежність та об'єктивність ключових рішень, пов'язаних з виборами", - йдеться у висновках.

Ці висновки були ухвалені Венеційською комісією на її 129-му пленарному засіданні 10-11 грудня.

Нагадаємо, під час кампанії місцевих виборів 2020 року у 18 територіальних громадах на Донбасі, що межують з лінією розмежування, не було проведено місцеві вибори.