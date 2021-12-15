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США розповіли, про що у Москві говорила відповідальна за Україну в Держдепі

Середа, 15 грудня 2021, 16:21
США розповіли, про що у Москві говорила відповідальна за Україну в Держдепі
Карен Донфрід, фото: AFP via Getty Images

Посольство США у Росії розповіло, що на зустрічах у Москві помічниця держсекретаря з питань Європи та Євразії Карен Донфрід висловлювала готовність Сполучених Штатів підтримати дипломатичні зусилля для функціонування Нормандського формату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства. 

Донфрід 15 грудня відвідала Москву для зустрічей із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком та заступником міністра закордонних справ Сергєєм Рябковим.

Під час цих зустрічей Донфрід висловила занепокоєння США з приводу нарощування військової могутності Росії біля України та підтвердила прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України, заявили в посольстві.

Донфрід наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий через виконання Мінських угод. Вона сказала, що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку  Нормандського формату.

Після Москви Донфрід відправиться в Брюссель, щоб обговорити там проведені розмови і продовжити тісну координацію з союзниками і партнерами щодо наступних кроків.

Напередодні візиту Донфрід до Москви міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з нею у Києві.

У Києві Донфрід також запевнила, що жодних рішень чи обговорень про Україну не буде без участі України.

7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім, наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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