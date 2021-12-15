Кулеба: вже чверть країн ЄС офіційно підтримують вступ України

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що менш ніж за рік Україні вдалося зібрати на підтримку свого вступу в ЄС чверть голосів з-поміж держав Євросоюзу.

Про це міністр заявив у коментарі, який отримала "Європейська правда".

"Ви бачите, як один за одним лідери країн ЄС підписують з нашим президентом декларації про визнання перспективи членства України в ЄС. Сьогодні, 15 грудня, була підписана вже сьома така декларація зі Словенією. Тобто менше ніж за рік нам вдалося зібрати вже чверть голосів "за" вступ України серед членів ЄС", - сказав Кулеба.

Він висловив переконання, що Україна, Грузія та Молдова мають стати наступною хвилею розширення ЄС після нинішньої хвилі країн Балкан.

Про це, до слова, йшлося на зустрічі лідерів трьох країн з державами ЄС у середу в Брюсселі.

"Наш етап розширення називатиметься "Хвилею "Асоційованого тріо". До речі, останніми днями з’явилися обнадійливі сигнали щодо "балканської" хвилі. Процес переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії, який довго перебував у глухому куті, зрушив з місця.

Це означає, що черга рухається, і ми теж стаємо ближчими до стратегічної мети, чіткої перспективи членства в ЄС для "Асоційованого тріо", - зауважив Кулеба.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.