У Франції можуть запровадити обов'язкову ковід-вакцинацію — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вакцинація від COVID-19 зрештою може стати обов'язковою у Франції, але поки що це не пріоритет.

Джерело: Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 та LCI, Reuters

Деталі: На запитання, чи може вакцинація від COVID-19 стати обов'язковою у Франції, Макрон сказав: "Ця гіпотеза існує". Але він додав, що на практиці Франція майже досягла мети. За словами Макрона, майже 90% людей у ​​Франції, що мають право вакцинуватися, вже пройшли вакцинацію.

Однак, Макрон він закликав тих, хто ще не робив укол, зробити це.

Зазначається, що для дітей віком від 5 до 11 років вакцинація бажана, але "це залежатиме від батьків".

Макрон відмовився виключити запровадження нових обмежень на Різдво, заявивши, що "завжди потрібно виявляти обережність у таких питаннях". Він також сказав, що очікує, що лікарні будуть відчувати велике навантаження у святкові дні через велику кількість випадків COVID-19.

Джерело Reuters в уряді Франції повідомило, що Франція розглядає можливість запровадження обов'язкових тестів ПЛР для всіх мандрівників, які в'їжджають до країни з Британії, де зростає кількість інфекцій, пов'язаних з варіантом Omicron.

Нагадаємо: 10 грудня стало відомо, що щоденний приріст нових заражень коронавірусом у Франції наблизився до 60 тисяч - показників, які реєстрували на піку попередніх хвиль епідемії восени 2020 та навесні 2021 року.