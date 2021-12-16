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Столтенберг: НАТО не піде на жодні компроміси по Україні, агресор тут – Росія

Четвер, 16 грудня 2021, 12:18
ФОТО NATO.INT

Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників і ми не будемо йти на компроміс у том, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що співпраця НАТО з Україною має оборонний характер і це жодним чином не загроза для Росії.

"Агресор тут – Росія. Це Росія використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо. Саме Росія повинна змінити поведінку, Росія повинна змінити курс. Найбільше турбує те, що цю модель поведінки ми бачимо багато років. Росія вдерлася до сусідів, України та Грузії, Росія порушила ключовий договір із контролю над озброєнням", - сказав генсек.

Столтенберг також заявив, що у НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: НАТОУкраїнавійнаРосія


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