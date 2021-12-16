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"Північний потік -2" не запустять у першій половині 2022 року – німецький регулятор

Четвер, 16 грудня 2021, 13:57
Північний потік -2 не запустять у першій половині 2022 року – німецький регулятор
ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Рішення німецького енергетичного регулятора про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

Про це заявив голова президент Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur) Йохен Хоманн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У першому півріччі (2022 року) не буде рішень", - сказав Хоманн, коментуючи процес сертифікації.

Трубопровід було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Але коли почнуться поставки, поки невідомо.

Міністерство закордонних справ Росії минулого тижня заявило, що сподівається, що газопровід отримає сертифікацію навесні.

Bundesnetzagentur повідомила, що експлуатаційна компанія Nord Stream 2 розпочала процес створення дочірньої компанії в Німеччині, як того вимагає німецьке законодавство. У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Процес створення дочірньої компанії розпочато, сказав Хоманн, додавши, що період перевірки почнеться знову, коли Nord Stream AG надасть необхідні документи.

"Це не від нас залежить. Це рішення приймає тільки Nord Stream AG", - сказав він.

"Північний потік-2" заявив, що розпочав створення дочірньої компанії, щоб відповідати всім правилам і нормам.

"Ми не маємо права коментувати деталі процедури, її можливу тривалість та вплив на терміни початку експлуатації газопроводу", – йдеться у заяві "Північного потоку-2".

Нагадаємо, лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2Німеччина
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