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На Херсонщині підпалили автомобіль депутатки міської ради

Четвер, 16 грудня 2021, 20:42
На Херсонщині підпалили автомобіль депутатки міської ради
Ірена Лепень. Фото: facebook-сторінка депутатки

На Херсонщині підпалили автомобіль депутатки міської ради Новокаховки Ірени Лепень.

Джерело: facebook-сторінка Лепень, повідомлення поліції Херсонської області

Пряма мова: "Підпал мого особистого авто- це пряма погроза! Так, моя принципова позиція не подобається тим, хто звик жити за схемами. Хто замовник? Міський голова? Заступник міського голови, який чомусь звільнився з посади без пояснень раді? Ті, хто стоїть за ними і боїться лишитися посад і привілеїв? Цей список зовсім обмежений, адже воюють зі мною тільки вони. Хтось відкрито, хтось дає потаємні команди".

Деталі: Лепень обрана до міської ради від політичної партії "Європейська солідарність".

У поліції коментують, що вони отримали повідомлення про підпал автомобіля Mercedes в Новокаховці близько 16:55.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці працювали слідчі з кінологами, а також керівництво поліції.

Поліція кваліфікувала інцидент за статтею про умисне знищення майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. Вона передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Ушкодження автівки внаслідок підпалу
Ушкодження автівки внаслідок підпалу
Ушкодження на капоті автівки
Ушкодження на капоті автівки
фото: поліція херсонської області
Наслідок підпалу
Наслідок підпалу
Фото: поліція Херсонської області

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьмісцева владаХерсонська областькриміналнапад
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